Почему ISO 9001 является хорошей идеей для вашей организации?

Вы когда-нибудь пытались убедить высшее руководство, что реализация вашей идеи стоит того? Для такой идеи, как внедрении системы менеджмента качества (СМК) на основе требований ISO 9001, трудно определить конкретную сумму, которую вы получите от инвестиций, поэтому нужно понять и сосредоточиться на преимуществах внедрения СМК. И лишь потом вы сможете начать определить для своей компании, что вы можете улучшить и какую пользу это принесет.

Поскольку ISO 9001 является международно признанным стандартом, он стал основой для создания СМК по всему миру, заменив множество ранее опубликованных требований. Когда компания ищет поставщика, то часто одним из требований является наличие СМК на основе ISO 9001. Это особенно важно, если вы будете конкурировать за контракты в государственном секторе во многих странах. Сегодня получить сертификат ИСО 9001 — значит иметь мощный маркетинговый инструмент.

Одним из принципов управления качеством, которые составляют основу требований ISO 9001, является ориентация на заказчика путем планирования и удовлетворения требований заказчика и стремление к превышению его ожиданий. Улучшая удовлетворенность заказчиков, вы будете удерживать больше постоянных клиентов, так как счастливые и довольные покупатели являются ключом к преданности заказчика.

Смотря на общее взаимодействие процессов с помощью процессного подхода ISO 9001, вы сможете легко увеличить эффективность и экономию. Это делается путем устранения потерь, которые могут возникать, когда процессы поддерживаются неэффективно, или которые возникаю во время перехода между процессами. Более эффективная интеграция процессов уменьшит потери, а как следствие приведет к улучшению экономии средств.

Улучшение ваших доказательств для принятия решений – Вторым принципов управления качеством ISO 9001 является принятие решений на основе фактических данных. Принимая решения, основанные на доказательствах, а не на «интуитивных чувствах», вы можете сосредоточить свои ресурсы на областях, которые повысят эффективность и увеличат экономию средств за счет уменьшения количества проб и ошибок, для нахождения правильного решения.

Постоянное улучшение — это третий принцип управления качество ISO 9001. Приняв этот принцип для улучшения ваших процессов и организационных вопросов, вы повысите эффективность и экономию средств, включая использование систематических процессов, когда возникают проблемы с тем, чтобы уменьшить влияние несоответствия и увеличить скорости его устранения. Делая это непрерывно, улучшаясь год за годом, компания сможет увидеть выгоду от этого.